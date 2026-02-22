約20年ぶりの国内復活？2026年2月13日から15日までの3日間、インテックス大阪を会場に開催された関西最大級のカスタマイズカーの祭典である「大阪オートメッセ2026」には、さまざまな車両が展示されて来場者の注目を集めていましたが、今回はホンダブースに展示されていた「アキュラ インテグラ｣を紹介します。インテグラといえば1985年2月に「クイント インテグラ」として販売されたスタイリッシュなスポーティモデルで、3