◇ミラノ・コルティナ五輪スノーボードのスロープスタイル・ビッグエア日本代表が21日、ミラノ・マルペンサ空港から帰国の途に就いた。男子ビッグエアで今大会日本勢金メダル1号となった木村葵来（21＝ムラサキスポーツ）は、26日のビッグエアの全日本選手権（福島・ネコママウンテン）出場を明言。「注目してもらいたい。一般の方や、新しいファンに見てもらえるチャンス」と意欲を燃やした。メダリストの木俣椋真（ヤマゼ