【プレミアリーグ第27節】(スタンフォード ブリッジ)チェルシー 1-1(前半1-0)バーンリー<得点者>[チ]ジョアン・ペドロ(4分)[バ]ジアン・フレミング(90分+3)<退場>[チ]ウェスレイ・フォファナ(72分)<警告>[チ]ウェスレイ・フォファナ2(34分、72分)、ロベルト・サンチェス(90分)、ヨレル・ハト(90分+5)[バ]ハンニバル・メイブリ(30分)、ジョシュ・ローレント(90分+4)