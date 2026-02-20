2月20日 公開 ポケモン 30 周年ロゴ（アニポケVer.） TVアニメ「ポケットモンスター」から、「ポケモン」30周年を記念した「ポケモン 30 周年ロゴ（アニポケVer.）」と「ポケモン 30 周年記念アニポケスペシャルイラスト」が公開された。 公開されたロゴはキャプテンピカチュウと「30」の文字が描かれている。また、「ポケモン30周年記念アニポケスペシャルイラスト」は同作にてキャラクター