【ポケモン】「アニポケ」からも30周年をお祝い！ キャプテンピカチュウたちが描かれた記念イラスト＆ロゴ公開。YouTubeではスペシャルPVも
2月20日 公開
ポケモン 30 周年ロゴ（アニポケVer.）
TVアニメ「ポケットモンスター」から、「ポケモン」30周年を記念した「ポケモン 30 周年ロゴ（アニポケVer.）」と「ポケモン 30 周年記念アニポケスペシャルイラスト」が公開された。
公開されたロゴはキャプテンピカチュウと「30」の文字が描かれている。また、「ポケモン30周年記念アニポケスペシャルイラスト」は同作にてキャラクターデザインを担当している山崎玲愛氏によるもので、キャプテンピカチュウのほか、リコ、ロイ、ドット、ウルトとそのパートナーポケモンたちが描かれている。
さらに、YouTubeでは「ポケモン 30 周年記念 アニポケスペシャル PV」も公開されている。【ポケモン 30 周年記念 アニポケスペシャル PV】
ポケモン 30 周年記念アニポケスペシャルイラスト
(C)Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku (C)Pokémon