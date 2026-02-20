2月20日 公開

ポケモン 30 周年ロゴ（アニポケVer.）

TVアニメ「ポケットモンスター」から、「ポケモン」30周年を記念した「ポケモン 30 周年ロゴ（アニポケVer.）」と「ポケモン 30 周年記念アニポケスペシャルイラスト」が公開された。

公開されたロゴはキャプテンピカチュウと「30」の文字が描かれている。また、「ポケモン30周年記念アニポケスペシャルイラスト」は同作にてキャラクターデザインを担当している山崎玲愛氏によるもので、キャプテンピカチュウのほか、リコ、ロイ、ドット、ウルトとそのパートナーポケモンたちが描かれている。

さらに、YouTubeでは「ポケモン 30 周年記念 アニポケスペシャル PV」も公開されている。

【ポケモン 30 周年記念 アニポケスペシャル PV】

ポケモン 30 周年記念アニポケスペシャルイラスト

(C)Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku (C)Pokémon