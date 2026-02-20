去年77歳で亡くなった脚本家・内館牧子さんの人生哲学と相撲愛に満ちた生涯を振り返るドキュメンタリー番組『あの日 あのとき あの番組 脚本家・内館牧子さんをしのんで』(NHK総合)が22日(13:50〜14:50)に放送される。ドキュメンタリー番組『あの日 あのとき あの番組 脚本家・内館牧子さんをしのんで』場面カット(C)NHK○番組ゲストにはひらり役を演じた石田ひかり13年間の会社員生活を経て、脚本家になった内館牧子さん。連続