今季開幕から快調に飛ばしてきたドイツ王者バイエルンだが、ここからの1ヶ月は勝負の時となるだろう。2位ドルトムントが6ポイント差に迫る中、まずバイエルンは週末にフランクフルトと対戦する。フランクフルトは今季なかなか調子が上がらず、先月18日に指揮官ディノ・トップメラーを解任している。決して万全の状態と言えるわけではないが、前節のボルシアMG戦は新指揮官アルベルト・リエラ体制で3-0と快勝を収めている。今季不調