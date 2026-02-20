今季開幕から快調に飛ばしてきたドイツ王者バイエルンだが、ここからの1ヶ月は勝負の時となるだろう。2位ドルトムントが6ポイント差に迫る中、まずバイエルンは週末にフランクフルトと対戦する。



フランクフルトは今季なかなか調子が上がらず、先月18日に指揮官ディノ・トップメラーを解任している。決して万全の状態と言えるわけではないが、前節のボルシアMG戦は新指揮官アルベルト・リエラ体制で3-0と快勝を収めている。今季不調とはいえ、それでも現在ブンデスリーガで7位につけるチームだ。タレントは揃っており、バイエルンを苦しめることも出来るはずだ。





ブンデスリーガ公式もこの一戦に注目しており、2019-20シーズンから数えるとフランクフルトはバイエルンに4度も勝っている。同期間では最多の数字となっていて、バイエルンにとってフランクフルトは厄介な相手だ。そしてこのゲームを終えると、バイエルンは翌週に2位ドルトムントとの直接対決、ボルシアMG戦を挟み、一昨季の王者レヴァークーゼンとの対戦と続く。レヴァークーゼンも徐々に調子を上げているだけに、この1ヶ月はバイエルンも油断できない。ここの成績次第でブンデスリーガの優勝争いは大きく動きそうで、チャンピオンズリーグ決勝トーナメントの戦いが控える中でバイエルンは正念場を迎える。