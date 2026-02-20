熊本県美里町は、20代の男性職員について、組合の共済掛金など約350万円を着服したとして懲戒免職処分としました。 【写真を見る】「生活費や飲み会、パチンコなどに使った」27歳職員が約350万円着服で懲戒免職熊本県美里町 懲戒免職となったのは、建設課に勤める27歳の男性主事です。 美里町によりますと、職員組合の口座を管理していた男性主事は、おととし6月から今年1月までの間に、共済の掛金や上部団体である「自治労熊