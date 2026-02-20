サンフレッチェ広島は２月20日、MFトルガイ・アルスランのドイツへの一時帰国を発表した。帰国の理由は、左ヒラメ筋損傷による治療のため。なお、再来日は３月上旬を予定している。 クラブの公式Xでも伝えられると「マジかよ」「え、まって...」「足気にされてたから気になっていたが」「結構酷かったのかな？？」「軽症だといいが」「焦らずにしっかり治療してください」「まってるよー」といった声があがっている。