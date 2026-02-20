◆ 侍ジャパンコンビが今春初戦へロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）、山本由伸投手（27）が現地時間21日に行われるエンゼルス戦に出場する。現地時間19日、デーブ・ロバーツ監督（53）が明かした。オープン戦の開幕投手に任命された山本はこれまでライブBPに2度登板し、現地17日には2イニング想定で2奪三振、安打性3本。3月上旬に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け、ハイペースで調整を進