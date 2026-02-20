神奈川県警の巡査部長らが不正な交通違反の取り締まりや書類のねつ造をしていた問題で、は20日、巡査部長ら7人を書類送検し、県警トップの今村剛本部長が謝罪しました。この問題は、神奈川県警第2交通機動隊・第4小隊所属の巡査部長ら7人が不正な交通違反の取り締まりや書類のねつ造をしていたものです。警察によりますと、スピード違反などの取り締まりは一定の距離を追跡して行いますが、巡査部長らはそれを怠っていたうえ、交通