フィギュアスケート女子フリーミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーは19日（日本時間20日）に行われた。今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）は、万感の五輪ラスト演技を披露した。147.67点、合計224.90点で銀メダルを獲得した。SP3位のアリサ・リウ（米国）が150.20点で逆転の金メダル。銅メダルは219.16点の17歳・中井亜美。冒頭、完璧な2回転アクセルを決めると、3回転フリップに