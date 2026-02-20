フィギュアスケート女子フリー

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーは19日（日本時間20日）に行われた。今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）は、万感の五輪ラスト演技を披露した。147.67点、合計224.90点で銀メダルを獲得した。SP3位のアリサ・リウ（米国）が150.20点で逆転の金メダル。銅メダルは219.16点の17歳・中井亜美。

冒頭、完璧な2回転アクセルを決めると、3回転フリップにも着氷。観客のボルテージもどんどん上がっていった。演技後半、連続ジャンプを予定していたが単独になった。それでも立て直し、会場を魅了。フィニッシュを決めると拍手喝采の中、感極まったような表情を見せた。中野コーチと抱擁を交わすと涙。溢れる思いが堪えきれなかった。

大トリを務めた中井は冒頭にトリプルアクセル（3回転半）に成功。続く3回転ルッツ-2回転トーループは決めたものの、ルッツ-トーループの連続3回転でトーループが2回転になる痛恨ミスが出た。演技を終えると首をかしげ、そして笑った。スコアが出てメダルが決まると大粒の涙を流し、金メダルを獲得したアリサ・リウ（米国）と抱き合った。

25歳の坂本は今季限りでの現役引退を表明している。17日（日本時間18日）のSPは77.23点で2位発進。「自分の演技ができるよう、最後の最後まで集中したい」と語っていた。女子では日本初の2大会連続メダル。2022〜24年に世界選手権で3連覇するなど、近年のフィギュア界を牽引してきた。全てを出し尽くし、夢舞台に別れを告げた。



