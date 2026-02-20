仕事で十分な実績を挙げても、順調に出世していても、「自分はリーダーに不向きなのではないか」「自分はこの立場にふさわしくない」と、不安が消えない場合があります。真のリーダーシップを発揮するにはどうすればいいでしょうか。産業医として多くのビジネスパーソンに関わってきた海原純子氏に聞きました。（取材・構成／ジャーナリスト笹井恵里子）著者をフォローすると、笹井恵里子さんの最新記事がメールでお届けできます