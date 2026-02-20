「セカンドバイクとして購入したい」SNSでは日本導入を望む声も散見ホンダは、2026年1月9日に「Honda UC3（以下、UC3）」を発表しました。UC3は、排気量110ccクラス相当の固定式バッテリーを搭載した電動パーソナルコミューターとして開発された車両です。【画像】超カッコいい！ これがホンダの最新スクーター「UC3」です！ 画像で見る（7枚）「Intelligent Urban Life Partner」というコンセプトのもと、電動車ならではの新