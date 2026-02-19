18日、動物好きの人にとっては許しがたい、衝撃的なニュースが報じられた。2025年8月、山梨県甲府市の県道から川へチワワを放り投げて死なせたとして暴力団員の男性が起訴された。 報道によると男性は神奈川県の海老名サービスエリアで自動車を盗んだところ、自動車には所有者のパソコンや衣類と一緒にペットのチワワも乗っており、犯人の男性は「証拠を残さないように」とチワワを約9メートル下の川へ放り投げ