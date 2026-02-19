宮崎キャンプに参加中のソフトバンク・栗原陵矢が紅白戦で紅組の三番・捕手で先発出場。１回裏２死の守備で、松本晴が今宮を空振り三振に仕留めたワンバウンドの変化球を後ろにそらし、ボールを見失っている間に振り逃げで二塁への進塁を許した。三塁が本職で捕手は２１年のシーズン以来、約５年ぶりの挑戦。「キャッチャーは難しい。（松本）晴に迷惑をかけてしまいました。必死にボールを捕ることだけ考えていました」と振り返