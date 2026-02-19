“歴史的大勝”の裏で、報道のあり方が問われた。2月8日投開票の衆院選で、300以上の議席を獲得した高市早苗総裁（首相）率いる自民党。当日の夜には、各局で選挙特番が放送された。TBS系では、爆笑問題・太田光をスペシャルキャスターとした番組『選挙の日2026 太田光がトップに問う！結果でどう変わる？わたしたちの暮らし』が生放送されたが、そこでの太田と高市首相とのやりとりが、選挙から2週間近く経ったいまでも物議