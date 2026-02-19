支援学校の生徒を対象にした「ビジネススキル育成コンテスト」が19日、大分市で開催され、参加者が日頃の授業で磨いた知識や技術を披露しました。 【写真を見る】ビジネススキル育成コンテスト開催支援学校の生徒が調理や接客技術を披露大分 このコンテストは、一般企業への就職を目指す支援学校の生徒を対象に、県教育委員会が毎年実施しているものです。 19日は、さくらの杜高等支援学校と由布支援学校の生徒あわせて29人