アメリカで若者のSNSへの依存をめぐり企業の責任が問われている裁判で、インスタグラムなどを運営するIT大手・メタ社のマーク・ザッカーバーグCEOが18日、ロサンゼルスの裁判所に出廷しました。この裁判は、SNSが若者のメンタルヘルスに悪影響を与えているとして、ユーザーの20歳の女性がメタとユーチューブなどを相手取り、アメリカで提訴したものです。これまでの裁判で原告側は「若者の脳が中毒状態に陥るように意図的に設計さ