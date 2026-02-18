Netflixシリーズ『サンクチュアリ -聖域-』で注目を集めた俳優の一ノ瀬ワタルが劇場映画で初主演を務める、吉田恵輔（※吉＝つちよし）監督の最新作『四月の余白』が、6月26日より新宿ピカデリーほか全国公開されることが決定した。本作で一ノ瀬は、格闘家としての経験を持つ身体能力を生かし、不良少年たちと対峙するリアルなアクションと、人間的な温かさを併せ持つ難役に挑んでいる。【動画】映画『四月の余白』特報映像『