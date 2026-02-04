1月28日、2024年に放送され社会現象を巻き起こしたNHK連続テレビ小説『虎に翼』が、完全オリジナルストーリーで劇場映画化されることが発表された。【写真】総額20万円の“勝負服”で蓬莱氏とのデートを楽しむ伊藤沙莉主演の伊藤沙莉が続投し、日本初の女性弁護士・判事となった三淵嘉子さんをモデルとした寅子の「人生の集大成となる最後の事件」を描くという。賛否巻き起こったNHK朝ドラの映画化「朝ドラの映画化は1999年の