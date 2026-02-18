マンチェスター・ユナイテッドの歴代最多スコアラーで、イングランド代表の元主将ウェイン・ルーニーが、リバプールを率いるアルネ・スロット監督について語った。英紙『Daily Mail』が発言を掲載している。オランダ人指揮官スロットは、母国の強豪フェイエノールトなどを経て、2024年夏にリバプールの監督に就任。１年目にいきなりプレミアリーグ制覇に導いたが、２年目の今季は苦戦を強いられており、特に負けが込んだ時期に