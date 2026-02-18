「リバプールに必要なオーラがない」スロットでは役者不足？“貫禄”重要視のルーニー、新旧監督を比較。未達成で「間違いなく解任される」条件も提示
マンチェスター・ユナイテッドの歴代最多スコアラーで、イングランド代表の元主将ウェイン・ルーニーが、リバプールを率いるアルネ・スロット監督について語った。英紙『Daily Mail』が発言を掲載している。
オランダ人指揮官スロットは、母国の強豪フェイエノールトなどを経て、2024年夏にリバプールの監督に就任。１年目にいきなりプレミアリーグ制覇に導いたが、２年目の今季は苦戦を強いられており、特に負けが込んだ時期には解任を求める声が殺到した。
ルーニーは、前任であるユルゲン・クロップと比べ、物足りなさを感じているようだ。「スロットは最近プレミアリーグを制したのに、職を保つためのオーディションを受けている（解任の危機にある）話をするのは奇妙だ」と伝えた上で、“貫禄”を掘り下げた。
「スロットと何度か会ったことがあるが、リバプールにとって必要なオーラを持っていないと思う。おそらくユルゲン・クロップの後任という立場が影響しているのだろう。誰にとっても難しいことだが、彼にはそのオーラが感じられない」
ご意見番化している40歳のレジェンドはまた、スロットが続投するために必要な条件を提示した。
「私は監督たちと話をしてきた。時には難しいこともあるのは承知している。しかし、もし彼がプレミアリーグでトップ５に入らなければ、間違いなく解任されるだろう。プレミアリーグで優勝してばかりなのに、こんな考えを言うのはおかしいけどね」
リバプールは現在、欧州カップ戦出場圏外の６位。なんとか順位を上げ、来季のチャンピオンズリーグの出場権（４位以内）、最低でもヨーロッパリーグの出場権（５位）を掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
