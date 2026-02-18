東京・日野市を通る中央道で、乗客ら41人を乗せた観光バスが焼ける火事がありました。【映像】燃え上がる観光バス（現場の様子）午前9時すぎ、中央道下りの石川パーキングエリア付近で「観光バスが燃えている」と110番通報がありました。警視庁などによりますと、ポンプ車など11台が出動し火はおよそ1時間半後に消し止められました。観光バスは午前8時半ごろにバスタ新宿を出発し山中湖に向かう予定で、乗客40人と運転手1人