大分市の大分工業高等専門学校で18日、合格発表が行われ、自分の番号をみつけた受験生が喜びの声をあげていました。 【写真を見る】大分高専で合格発表「心臓がバクバクです」受験生に笑顔咲く 受験生らおよそ30人が集まった大分高専の校内には、18日午前10時に合格者の受験番号が掲示されました。今年の入試は、機械工学科など4学科160人の募集人員に対して266人が志願し、倍率は昨年度よりわずかに高く1.66倍でした。自分の