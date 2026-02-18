ジーエス・ユアサコーポレーションは大幅高。日本経済新聞電子版が１８日早朝、「ジーエス・ユアサコーポレーション（ＧＳユアサ）は蓄電所などに使われるリチウムイオン電池の新工場を北関東に建設する」と報じた。総事業費は７０３億円という。報道が材料視されているようだ。 出所：MINKABU PRESS