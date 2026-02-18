ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子ショートプログラム（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）初出の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）は五輪では日本女子４人目となるトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を決め、自己ベストの７８・７１点で首位発進した。今季での引退を表明している北京五輪銅メダルの坂本花織（シスメックス）は７７・２３点で２位スタート。初出場の千葉百音（木下グルー