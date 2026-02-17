ドイツのフライブルクで頭角を現し、2022年にドルトムントに移籍したニコ・シュロッターベック。191cmと長身のCBで、利き足は左。高精度のロングパスと前に出る強気な守備を武器としている。そんなシュロッターベックとドルトムントの契約は来季限り。契約延長の話はあるものの、まだまとまっておらず、交渉が続いている。『FICHAJES.NET』によると、シュロッターベックはドルトムントの退団を希望しており、ラ・リーガのレアル・