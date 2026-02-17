2月17日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、火曜コメンテーターで上武大学教授の田中秀臣氏と番組パーソナリティーの寺島尚正アナウンサーが、東京電力・柏崎刈羽原発6号機の再稼働とその影響について意見を交わした。

長期的に福島第一原発の問題に立ち向かうためには必要

東京電力は2月16日、新潟県の柏崎刈羽原発6号機（出力135万6千キロワット）で試験的な発電、送電を始めた。東電の原発が電力を供給するのは、柏崎刈羽6号機が定期検査入りする直前の2012年3月下旬以来約14年ぶり。6号機は福島第1原発事故後、東電が再稼働させた初めての原発で、供給エリアの首都圏と静岡県東部に電気を送る。

東電原発で柏崎刈羽6号機に続いて稼働するめどが立っているのは、原子力規制委員会の審査を一緒に合格した同出力の7号機のみだ。

「東電の原発が電力供給するのは14年ぶりですが、“やっと”という感じなんでしょうかね？」（寺島アナ）

「この柏崎の原発再稼働で、関東圏の電気料金が下がるとかはないらしいんですけど、それでも東電は実質的な国有化企業ですから。企業としての収益を改善することも、長期的に福島第一原発の問題に立ち向かうためには必要です」（田中氏）

「はい」（寺島アナ）

「そのためには柏崎原発の再稼働っていうのは、収益構造を大きく改善するという意味で非常に期待されていて、ようやくそれが可能になってきた。大きい意味では、我々国民の生活に影響を及ぼすと思います。そういった意味では良かったと思います」（田中氏）

東電によると、柏崎刈羽原発6号機では2月15日午後7時10分から原子炉の熱で発生させた蒸気でタービンを回した。異常な音や振動がないことを確認し、2月16日午前2時55分、発電機を送電線に接続し電気を送り始めた。出力を約20％まで上げる予定。

