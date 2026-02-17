ホンダ製パワーユニットを搭載するアストンマーティン・アラムコ・フォーミュラワン・チームの「AMR26」 フジテレビジョンは、2月18日～20日にバーレーン・インターナショナル・サーキットで行なわれる「2026 FORMULA 1 プレシーズンテスト」の模様を、CS放送のフジテレビNEXT、配信サービスのフジテレビNEXT smart、FODにて、生中継/配信する。フジテレビN