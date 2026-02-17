バイク・キャンプ動画で人気の登録者71.1万人の女性YouTuberアッキーさんが2026年2月14日、公式YouTubeチャンネル「独ヲタ女子【＊アッキーch＊】」に公開した動画で、鼻の整形手術をしたと報告した。「人生一回きりしかないので」と整形を決意「さてそろそろ私の秘密を話そう..」と題した動画でアッキーさんは、「鼻がコンプレックスで悩みに悩んだ結果、人生一回きりしかないので、鼻の整形をすることに決めました」と切り出した