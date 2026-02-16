アイドルグループ「Toi Toi Toi」のさくらももが、3月2日発売のグラビア雑誌「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社）に登場する。 【写真】現役アイドルによる艶感&色気あふれる大胆ショット さくらは東京のショー・クラブ「バーレスク東京」（現・ROKUSAN ANGEL）でショーダンサーとしてデビューし、そのスタイル・美貌と愛嬌で人気を集めていた。2025年にはショ&#12