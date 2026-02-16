2月15日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』55周年1時間スペシャルにて、番組史上初となる「連れ子同士」で結婚した夫婦のその後の姿が紹介された。【映像】連れ子同士で結婚した夫婦（過去の写真や現在の様子も）北海道日高郡にお住まいの野村泰弘さん（当時33歳）と沙世さん（当時23歳）夫妻は、2015年3月に番組に出場した伝説のカップルである。二人の出会いは、沙世さんの父と泰弘さんの母が再婚したことによるものだ