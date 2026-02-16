3月から4月にかけては、全国的に引っ越し需要が高まる時期となる。料金が高くなるだけではない。希望する日時に引っ越ししたい場合、数か月前から見積もりや予約を取らないと信頼できる業者を使えないことも。今回、引越しに関するトラブルを話してくれたのは、繁忙期に業者が見つからず散々な目にあった柴田紀子さん（仮名・26歳）。会社の転勤に伴い引っ越したのだが、業者選びを失敗……。案の定、面倒な事態に陥ってしまう。◆