ティッシュペーパーやキッチンポリ袋など、日々の暮らしに必要不可欠な日用品。家族構成やライフスタイルによって必要量は様々ですが、意外と出費がかさむことも多く、低価格かつ、納得できる品質の日用品をストックしておきたいもの。ESSEフレンズエディターで、整理収納訪問サポートをしているライフオーガナイザーのさいきかよこさんが、「ここ数年溺愛中で、物価高の今も大助かり。なによりシンプルさが最高です」と話す、ドラ