¡ÚHatchin' Yoshi from The Super Mario Galaxy Movie¡Û 2·î20Æü È¯ÇäÍ½Äê¡ÊËÌÊÆÃÏ°è¡Ë ²Á³Ê¡§49.88¥É¥ë Spin Master¤Ï¡¢´á¶ñ¡ÖHatchin' Yoshi from The Super Mario Galaxy Movie¡×¤òËÌÊÆÃÏ°è¤Ë¤Æ2·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï49.88¥É¥ë¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢4·î24Æü¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ö¥¶¡¦¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡¦¥àー¥Óー¡×¤è¤ê¥è¥Ã¥·ー¤òºÆ¸½