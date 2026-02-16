「変わらずバッティングでアピールしていきたいです」。都城春季キャンプでバッティングで存在感を示すことを誓っていたロッテ・和田康士朗が、早速バットでアピールした。センターの守備から途中出場した15日のヤクルトとの練習試合、0−1の7回二死走者なしで迎えた第1打席は、山野太一のチェンジアップにタイミングが合わず空振り三振に倒れたが、2−1の9回一死一、三塁の第2打席、一塁走者・友杉篤輝の盗塁で二、三塁とな