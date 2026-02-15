現行世代“最後”のCLA45 Sは何がスゴいのか2025年の東京ビッグサイトで開催された「ジャパンモビリティショー」で、次期型のメルセデス・ベンツ新型「CLA」が公開されました。つまり、現行型のCLAは最終型。実際に、最強のメルセデスAMG「CLA45 S 4MATIC＋」は2025年12月に特別仕様車「ファイナルエディション」を投入しています。【画像】超カッコイイ！ これがまもなく最後の「4WD“スポーツ”ワゴン」です！ 画像で見る（3