朝の通勤・通学時間帯は、電車内の混雑が当たり前になっている。立っている人が多い状況では、座席の使い方をめぐって不満が生まれることもあるようだ。数年前、首都圏の大学に通っていた高橋直人さん（仮名・20代）も、満員電車の中で気になる光景を目にした。荷物でふさがれた「三人掛けの座席」「午前7時45分頃でした。電車が駅に到着した時点で、もうかなり混んでいました」高橋さんは吊り革をつかみ、大学の最寄り駅まで約20