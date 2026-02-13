スリーズロゼコミックス『一条の愛が俺には重すぎる』（キルタイムコミュニケーション）が2月17日（火）に発売される。 【画像】『一条の愛が俺には重すぎる』試し読み 遊び相手は会社の部下！？執着心の強い部下×性に奔放な上司の重すぎる甘い愛が注がれるオフィスBL。他の人に触らせたら許さないからーー。椎名柚月は定時退社に命をかける会社員。夜はマッチングアプリで仕事のストレスを発散し