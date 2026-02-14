社会人になると太りやすくなるのはなぜ！？ 社会人になると太りやすいのは、下半身の筋肉が衰えるから 20歳ぐらいまでは体の成長を促す成長ホルモンなどが盛んに分泌されます。 そのため、特別なスポーツをしていなくても筋肉は自然に増えます。 子どもの頃は遊びの中や体育の授業で、運動部に入っていた人はさらに多くの刺激を受けて筋肉はど