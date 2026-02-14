「もっと意見を出してほしい」と呼びかけても、メンバーは口を閉ざしたまま。お通夜のようなミーティングに、リーダーは肩を落とす。問題は、メンバーではなく「問いかけ」の質にあった。ちょっとした工夫で、沈黙していたチームが驚くほど活性化して成果を実現する。これからの時代に最も必要なスキルとなる「問いかけ」の効能を専門家が説く。※本稿は、株式会社MIMIGURI 代表取締役Co-CEOの安斎勇樹『新 問いかけの作法』（ディ