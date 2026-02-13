水産庁は13日、漁業主権法違反の疑いで現行犯逮捕した中国漁船の中国国籍の船長（47）を釈放したと明らかにした。担保金の支払いを保証する書面が提出された。長崎県沖の排他的経済水域で停船命令に従わず逃げたとして逮捕されていた。