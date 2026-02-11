『奈緒 フォトエッセイ いつか』（宝島社）が4月7日に発売。本書の予約受付が奈緒の誕生日である2月10日（火）17時より開始された。 【写真】フィンランドで書籍を読む奈緒を切り取ったカット 2018年、NHK連続テレビ小説「半分、青い。」でヒロインの親友役に抜擢され、2019年公開の『ハルカの陶』で映画初主演を果たした奈緒。近年の主な出演作に、映画『傲慢と善良』、ドラマ「春になったら」「あのクズを殴ってやりたいん