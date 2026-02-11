中国有人宇宙プロジェクト弁公室によると、中国は北京時間2月11日、海南省の文昌宇宙発射場で、「長征10号」運搬ロケットシステムの低空デモンストレーション検証と「夢舟」有人宇宙船システムの最大動圧緊急脱出飛行試験を実施し成功しました。夢舟は飛行試験で最大動圧緊急脱出に成功し海上に安全に着水しました。（提供/CRI）