2月12日（木）の『徹子の部屋』に、坂口涼太郎が初登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！個性的な存在感で“クセメン俳優”と呼ばれる坂口。今回の衣装もとても個性的で、黒柳徹子も興味津々だ。神戸市出身、一人っ子で両親の愛を一身に受けて育った坂口。幼少の頃はアトピー性皮膚炎に悩まされていたが、9歳のとき、ミュージカル『キャッツ』を見て号泣したという。その理由とは？中学生からダンスを始めて、17歳の