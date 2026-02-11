元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が11日、自身のSNSを更新。日本維新の会の吉村洋文代表が10日、高市早苗首相から閣僚を出すよう要請があったと明らかにしたことに言及した。18日に第2次高市内閣が発足し、その後の内閣改造時が念頭にあるとみられ、吉村氏は大阪府庁で記者団に「入るべきだと考えている」と述べ、応じる意向を表明した。衆院選結果を踏まえて憲法9条改正論議を加速させるべきだとの考え