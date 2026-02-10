ロンドン＝横堀裕也】少女らの人身取引罪などで起訴された米実業家ジェフリー・エプスタイン氏（勾留中に死亡）を巡る事件が英国に飛び火し、スターマー首相が退陣圧力にさらされている。エプスタイン氏との交友関係を知りながら、与党労働党の重鎮ピーター・マンデルソン氏を駐米大使に起用したためだ。「私はこの国を変えるために国民の負託を受けた。逃げ出すつもりはない」。英ＢＢＣによると、スターマー氏は９日、労働